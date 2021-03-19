İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Şehitler Abidesi'nde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Şehitler Abidesi'nde

19.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:05
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Şehitler Abidesi'nde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Şehitleri Anma ve Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Şehitleri Anma ve Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ilk olarak İYİ Partili Belediye Başkanı Saim Zileli'yi makamında ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra ilçe esnafıyla bir araya geldi. Buradaki ziyaretlerini tamamlayan Akşener, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Şehitler Abidesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Akşener, saygı duruşunda bulunduktan sonra sembolik şehitliklerde dua etti. Partililerle birlikte Şehitler Abidesi önünde hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere alandan ayrıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Nükhet Duru Demet Akalın Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Hakan Özmert Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Şehitler Abidesi'nde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 01:07:55. #1.15#
title