İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Şanlıurfa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, kentte çeşitli temaslarda bulunmak için uçakla geldiği GAP Havalimanı'nda partililerce karşılandı. Buradan Hilvan ilçesine geçen Akşener, İnönü Caddesi'ndeki esnafı dolaşarak sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Akşener, kente esnafın sorunları dinlemek için geldiklerini belirterek bu sıkıntıları TBMM'de dile getireceklerini ve iktidarın dikkatini bu noktaya çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gezisi sırasında yanına gelen vatandaşlarla da fotoğraf çektiren Akşener, çocuklarla yakından ilgilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan