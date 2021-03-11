İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Şanlıurfa'da esnafı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Şanlıurfa'da esnafı ziyaret etti

11.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:44
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Şanlıurfa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, kentte çeşitli temaslarda bulunmak için uçakla geldiği GAP Havalimanı'nda partililerce karşılandı. Buradan Hilvan ilçesine geçen Akşener, İnönü Caddesi'ndeki esnafı dolaşarak sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Akşener, kente esnafın sorunları dinlemek için geldiklerini belirterek bu sıkıntıları TBMM'de dile getireceklerini ve iktidarın dikkatini bu noktaya çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gezisi sırasında yanına gelen vatandaşlarla da fotoğraf çektiren Akşener, çocuklarla yakından ilgilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Cahit Özkan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Şanlıurfa'da esnafı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:45:53. #1.16#
title