İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Akşener, partisinin il binasının açılışı ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Samsun'da partililere seslendi.

Alanda kadınların sayısının fazla olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Akşener, İYİ Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

İYİ Parti'nin aynı zamanda cesurlar ve değerler hareketi olduğunu belirten Akşener, "AK Parti'yi kadınlar iktidara getirdi. İYİ Parti inşallah kadınları iktidara getirecek." diye konuştu.

Akşener, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na da değindi.

Mehmetçik'in Afrin'de üzerine düşeni yaptığını söyleyen Akşener, "Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak, bu bozulan düzeni düzeltmek için gene şanlı ordumuz, kahraman Mehmetçikimiz orada. Onlar dövüşüyor. Onlar mücadele ediyor. Cenabı hak yanlarında olsun." dedi.

İYİ Parti'nin değerler hareketi olduğunu yineleyen Akşener, milli, manevi, dini değerlerin hepsinin içinin boşaltıldığı bir Türkiye ile karşı karşıya olduklarını iddia ederek iktidara yönelik eleştiride bulundu.

Konuşmasının ardından partisinin il başkanlığı binasının açılışını yapan Akşener, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akşener, Ağbali Caddesi ve İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyaretinde de bulundu.