İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sakarya'da pazar esnafını ziyaret etti - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sakarya'da pazar esnafını ziyaret etti

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sakarya'da pazar esnafını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya'da pazar esnafı ziyaretinde bulundu.

SAKARYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya'da pazar esnafı ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ile Serdivan ilçesindeki sosyete pazarına gelen Akşener, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafın sıkıntı ve taleplerini dinleyen Akşener, pazar alışverişi de yaptı. Vatandaşlarla ve esnafla fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra pazar alanından ayrıldı.

Dikbayır, yaptığı açıklamada, "Bir yıldır yaptığımız çalışmanın finalini Sayın Genel Başkanımızla yapacağız. Milletin gerçek enflasyonuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Vatandaş ve esnafımızın sesi daha gür duyulsun diye sağ olsun bugün Genel Başkanımız programımıza katıldı. Vatandaş ve esnafın sesini daha gür duyurmaya çalışacağız." diye konuştu.

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AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

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