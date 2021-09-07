İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'nde konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz 'Her kafadan bir ses çıkıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz 'Her kafadan bir ses çıkıyor.' diye tanımlanan bir siyasi yapıyız. Evet demokrasi bu." dedi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, partisinin Siyaset Akademisi Başkanlığınca düzenlenen İYİ Siyaset Sertifika Töreni'nde konuştu.

İlim ve bilimi bünyesinde barındıran bir siyasi parti olacaklarını belirten Akşener, "Biz 'Her kafadan bir ses çıkıyor.' diye tanımlanan bir siyasi yapıyız. Evet demokrasi bu." değerlendirmesini yaptı.

"Melez siyaset" diye bir kavramın tartışıldığını ve bunun kendilerine çok uygun olduğunu aktaran Akşener, "Ben bir kadın genel başkanım, reflekslerim farklı. İlim deniliyor da ben bilim diyorum. Çünkü ilim demek Müslümanlığın bilimin içerisine konulması demektir. Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren yapılan kavramlar üzerinden, cumhuriyeti kuranlarla ona itiraz edenler arasında bir kavgadır. Bilim denilince pozitivizm anlaşılır, ben bilim deyince hocam ilim diyecek, sonuç itibarıyla biz her ikisini de bünyesinde barındıran bir siyasi parti olacağız. Dediğim şey hem demokrasi hem melez siyaset." diye konuştu.

"Partimizin bu ülkeyi tek başına yönetmesinin önünde hiçbir engel yoktur"

Kadın davranışı ile erkek davranışı arasındaki farkı incelemeye çalıştığını, bu konuda bilimsel ve felsefik bazı çalışmalara rastladığını anlatan Akşener, "Şimdilik bir yere gelmiş değilim. Eğer biz erkek davranışı ile kadın davranışının sebeplerini, sonuçlarını ve atılan adımlar noktasını doğru anlayabilirsek bizim partimizin bu ülkeyi tek başına yönetmesinin önünde hiçbir engel yoktur." dedi.

Kadınların hem en büyük gücü hem de erkekler karşısındaki en problemli alanının empati özelliği olduğunu dile getiren Akşener, "Bunu bir güç haline getirdiğinizde, erkeğin o gerekirse bilek bükerek çözümüyle yan yana geldiğinde bu ikisi gerçekten inanılmaz bir güç haline geliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de kutuplaştırılmış, birbiriyle ters düşmüş, ortak noktalardan ziyade farklılıkların ortaya çıktığı bir dil oluştuğunu dile getiren Akşener, "Bunu da aşmanın yolu, hangi siyasi görüşte olursa olsun bu dediğim farklılıkların enerji olabileceğini, bizi bir yapabileceğini anlayabileceğimiz bir bakış açısını biz büyükler darmaduman ettik, belki siz gençler bunu oluşturabilirsiniz. Ben bizim partimizin mensuplarına bunu bir talimat olarak veriyorum. Yani fikirlerinizden vazgeçmek anlamını taşımıyor." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları kaydetti:

"İltifat etmekten vazgeçtik, güzel söz söylemekten vazgeçtik, övmekten vazgeçtik. Bana bir arkadaşım güzel bir şey söylemeye çalıştığında bir paragraf yağcılık yapmadığını anlatıyor. Yahu niye yağcılık olsun, zaten gagalanıp duruyorum ben. Bir güzel kelime, bir güzel cümle sarf etmek niye yağcılık olsun? Bunların hepsi bu kutuplaşmanın getirdiği tırnak çıkarıp kirpi gibi olmanın sonucu."

Törende, eğitimlerini tamamlayan 245 öğrenciye sertifikaları verildi. Katılımcılardan 19'u sertifikalarını Akşener'in elinden aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten