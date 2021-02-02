Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu

02.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:29

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer ve neyle karşılaşır demiyor." ifadelerini kullandı.

Akşener, partisinin ek binasında düzenlenen İYİ Parti Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Burada açıklama yapan Akşener, Türkiye'de liyakate önem verilmediğini söyledi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer, ne düşünür ve neyle karşılaşır demiyor. 16 yaşındaki lise öğrencisinin bana sorduğu sorularla ruhunun yaşlandığını gördüm. 29 yaşında çalışan bir iş kadını, gelecek 5 yılına dair başarma imkanının olduğuna inanıyor ama Türkiye'de o başarıyı kayırmacılık nedeniyle yakalayamayacağına da inandığını gördüm. Bizim gibilerin bu konuda çok çalışması gerekiyor."

Partisinin gençlik kolları üyelerini kutlayan Akşener, gelecek yıl gençleri daha iyi yerlerde görmeyi umut ettiğini belirtti.

Akşener, daha sonra gençlik kollarının kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.

Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu
Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu
Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu
Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Didem Kınalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akşener, partisinin Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:30:17. #1.14#
title