İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin "parlamenter sistem" çalışmasını yarın kamuoyuyla paylaşacak
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin "parlamenter sistem" çalışmasını yarın kamuoyuyla paylaşacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin 'parlamenter sistem' çalışmasını yarın kamuoyuyla paylaşacak
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

İYİ Parti'nin "parlamenter sistem" çalışması, Genel Başkan Meral Akşener tarafından yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

İYİ Parti'nin "parlamenter sistem" çalışması, Genel Başkan Meral Akşener tarafından yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Alınan bilgiye göre, Akşener, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ve Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın koordinatörlüğünde 2 yıl önce başlatılan "Güçlendirilmiş ve İyileştirilmiş Parlamenter Sistem" adlı çalışmayı, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda anlatacak.

"Kuvvetler ayrılığı" ve "tarafsız cumhurbaşkanı" ilkeleri üzerine oturan çalışma, "önceki parlamenter sistemin arazlarını ortadan kaldıran model" olarak nitelendiriliyor.

Yasama, yürütme ve yargı erkinin bağımsızlığına geniş yer verilen çalışmada, cumhurbaşkanının seçilme yöntemine ilişkin bir öneri bulunmuyor.

Parlamentoyu, "muhalefet ve iktidarın çekişme alanı" olmaktan çıkarıp, ortak paydalarda buluşabildiği bir alana doğru çeken çalışma, "güçlü birey, güçlü toplum, güçlü sivil toplum, güçlü meclisi" hedefliyor.

Seçim barajı yüzde 5'e indiriliyor

Çalışma, aralarında "devlette liyakat", "basın özgürlüğü", "hukukun üstünlüğü", "çoğulcu demokrasi" ve "kadın hakları, gençler" gibi başlıklarının yer aldığı 8 bölümden oluşuyor.

Siyasette istikrarın "yapıcı güven oyu" ile sağlanmasının önerildiği çalışmada, temsilde adalet için ise yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e indiriliyor.

Akşener'in, partisinin "parlamenter sistem" önerisini kamuoyuna açıklamasının ardından, çalışma iktidar ve muhalefet partileriyle de paylaşılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin "parlamenter sistem" çalışmasını yarın kamuoyuyla paylaşacak - Haberler
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