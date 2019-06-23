İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı -Akşener: "İstanbul için hayırlısı olsun" -"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" "Çok yüksek orandan katılım olacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı
-Akşener: "İstanbul için hayırlısı olsun"
-"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik"
"Çok yüksek orandan katılım olacak"

Kaynak: İHA
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