İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı -Akşener: "İstanbul için hayırlısı olsun" -"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" "Çok yüksek orandan katılım olacak"
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı
-Akşener: "İstanbul için hayırlısı olsun"
-"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik"
"Çok yüksek orandan katılım olacak"
Kaynak: İHA
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