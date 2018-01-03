İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ordu'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti kurulduğu günden bu yana çok şeye iyi geldi. İYİ Parti herkese, Türkiye'ye iyi gelecek." dedi.



Giresun programının ardından Ordu'nun Gülyalı ilçesine gelen Akşener, İYİ Parti Gülyalı İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.



Akşener, daha sonra İYİ Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Ordu'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.



Herkese, özellikle de kadınlara teşekkür ettiğini dile getiren Akşener, şunları söyledi:



"İstiklal Savaşı'nın iki senesi adamları ikna ederek geçti. Atatürk, o altyapıyı hazırlayabilmek için iki sene harcadı ama kadınlar hiçbir iknaya gerek kalmadan erkeklerden evvel organize oldular ve İstiklal Savaşı'nı başlatan onlar, bitirilmesini sağlayan onlar, Lozan'da önemli adım atılmasını sağlayan onlar. Onun için bizi yönetenlere buradan duyurmak isterim, tüyo da veriyorum size, kadınlar ayağa kalktı mı yandınız arkadaşlar."



Akşener, İYİ Parti'nin kurulduğu günden bu yana çok şeye iyi geldiğini savunarak, "İYİ Parti herkese, Türkiye'ye iyi gelecek. Bizim partimiz bir cesurlar hareketidir. Cesur insanlar geldiler, cesur insanlar bu partiyi kurdular ve cesur insanlar omuz verdiler. Bugün buraya cesur insanlar toplandılar ve cesur insanlar güç verdiler, irade koydular. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.



Konuşmanın ardından Akşener'e Orduspor forması ve atkısı ile çeşitli hediyeler takdim edildi.



İYİ Parti Ordu İl ve Altınordu İlçe Başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesen Akşener, Şarkiye Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.



Akşener, Fatsa ilçesinde bir restoranda düzenlenen yemek programına da katıldı.