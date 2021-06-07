İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti (3)
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti (3)

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah nasip ederse Türkiye'nin esnafının hiçbirini, hiçbir ilçede elini sıkmadan bırakmamaya ahtım var." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah nasip ederse Türkiye'nin esnafının hiçbirini, hiçbir ilçede elini sıkmadan bırakmamaya ahtım var." dedi.

Niğde'de eski sanayi sitesi ve kent merkezinde esnafı ziyaret eden Akşener, misafirperverlik için esnafa teşekkür etti.

20 Ocak 2020'den beri gezdiğini, Antalya'dan başladığını, 1,5 yıl sonra bugün Niğde'ye geldiğini, bu süre zarfında 33 il ve 140 ilçe gezdiğini aktaran Akşener, şunları söyledi:

"Allah nasip ederse Türkiye'nin esnafının hiçbirini, hiçbir ilçede elini sıkmadan bırakmamaya ahtım var. Bunu niye yapıyorum? Seçim yok, bir şey yok. Bu hanım neden geziyor sorusu... Uzunca bir zamandır, komşunun komşuya düşman edildiği, aynı apartmanda yaşayan insanların, komşunun tuzuna ihtiyacı olduğu atasözlerinden gelen bizlerin, aynı apartmanın içinde şucu bucu diye ayrıldığı, şuculuk buculuk üzerinden örtme yapıldığı bir süreci sona erdirmek için geziyorum."

Velinimetlerinin vatandaş olduğunu vurgulayan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl müşteri esnafın velinimeti ise seçmenin velinimet olduğunu unuttuk. Velinimet sizsiziniz. Siyasetçi, ben dahil önünüzde titremeli. Yüksek sesle seçmene konuşulmamalı. 750 milyon dolarları çarpıp, esnafa her şeyi borç olarak veren bir sisteme cesaret edilememeli. Sizden korkmuyorlar. Siyasetçinin sizden korkması lazım. Nasıl korkutacaksınız? Oylarınızla. Diyeceksiniz, 'sandıkta gereğini yapacağım kardeşim.' Dolayısıyla gücünüzün farkına varın. İşte yapmaya çalıştığım şey o."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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