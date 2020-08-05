İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Nevşehir'de konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Nevşehir'de konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kamuoyu yoklamalarında, milletin, yüzde 54 ile yüzde 64 arasında değişen oranda iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteminden yana irade ortaya koyduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Nevşehir'de konuştu Açıklaması
05.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:34

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kamuoyu yoklamalarında, milletin, yüzde 54 ile yüzde 64 arasında değişen oranda iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteminden yana irade ortaya koyduğunu söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Akşener, Uçhisar beldesinde partisinin il teşkilatınca düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Buradaki konuşmasında, İYİ Partinin kurulmasının ardından Türkiye'de değişimler yaşandığını ifade eden Akşener, "CHP'ye beraber yol yürüme teklifini biz ettik. O teklifin sonunda ne oldu. Ankara'da Mansur Yavaş, bizim kardeşimiz kazandı. Erdoğan'ın canı ciğeri olan İstanbul'da, Sayın Ekrem İmamoğlu kazandı. Bugün eğer bütün sinirler bozuksa, her gün yalan, yanlış kamuoyu oluşturma sistemi varsa, İstanbul ve Ankara'nın İYİ Partinin yön göstermesi neticesinde kazanılması vardır." diye konuştu.

Türkiye'de ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kötü gidişatın olduğunu öne süren Akşener, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden gündeme getirdiklerini kaydetti.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kendine özgü ucube sistem, tek adam sistemi Türkiye'yi yönetemiyor. Türkiye'nin ekonomisi kötüleşti, gencecik çocukların iş bulma ümidi ortadan kalktı, tarım gitti, sanayi çöktü. Sadece beton ekonomisinin önde olduğu tercihler silsilesi içinde, kamuoyu yoklamacılarının bile sormadığı bir konuyu biz milletimize mal ettik. Kamuoyu yoklaması yapan araştırma şirketlerinin yaptığı kamuoyu yoklamalarında, milletimiz, yüzde 54 ile yüzde 64 arasında değişen oranda iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteminden yana tavır ve irade koyuyor."

Ekonomik sorunların çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini dile getiren Akşener, "Milletin derdi, tencere, milletin derdi esnafın siftah yapmadan dükkan kapatması, işten çıkarılma korkusu. Milletin derdi bazı gecelerin çorba ve makarnayla geçirildiği evlerin olması." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi Dünya
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Politika
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı...
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu Spor
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu
Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı
Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var
Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor
Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor
Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını '66' ile değiştirdi
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ozan Güven Barış Arduç İzzet Yıldızhan
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Liman Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Nevşehir'de konuştu Açıklaması - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 22:34:09. #1.14#
title