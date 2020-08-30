İYİ Parti Genel Başkanı Akşener muharrem ayı iftarına katıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener muharrem ayı iftarına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muharrem ayı iftarına katıldı.

30.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 30.08.2020 22:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muharrem ayı iftarına katıldı.

Yenimahalle ilçesindeki Ankara Konağı'nda düzenlenen iftarda çok sayıda davetli yer aldı.

Etkinlik öncesi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele ve Kerbela şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İftarın ardından bir konuşma yapan Akşener, Rumeli göçmeni bir ailenin kızı olduğunu hatırlatarak, ailesinde "Ali, Hüseyin ve Fatma" isimlerinin çok olduğunu anlattı.

Bugün aynı zamanda matem günü olduğunu anımsatan Akşener, "Hem matem günü hem bereket günü. Yasla bereketin bir olduğu gün. Aynı zamanda öyle bir tevafuk ki 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugün hem muharrem orucu hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın aynı olduğu bir andayız." diye konuştu.

Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın layıkıyla kutlanmadığı eleştirisinde bulunarak, "Muharrem orucunda o helal lokma sofrasında beraber olduk, Allah kabul etsin ama bugün içimiz kırık. Niye? 30 Ağustos'u olması gerektiği gibi kutlayamadık. Olması gerektiği gibi anamadık. Nasıl Hz. Adem kıssası konuşulmuyorsa bugün de Atatürk ve silah arkadaşlarının doğru dürüst anılmadığı gündeyiz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener muharrem ayı iftarına katıldı

Kaynak: AA

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