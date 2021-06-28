İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Muğla'nın Milas ilçesinde esnafı ziyaret etti Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Muğla'nın Milas ilçesinde esnafı ziyaret etti Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Muğla'nın Milas ilçesinde esnafı ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Nasıl esnaf için müşterisi velinimetse siyasetçiler için de seçmen velinimet olacak inşallah." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Nasıl esnaf için müşterisi velinimetse siyasetçiler için de seçmen velinimet olacak inşallah." dedi.

Akşener, bir dizi programa katılmak için Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi. Burada partililer tarafından karşılanan Akşener, Milas ilçesinde Hacı İlyas Mahallesi Kadıağa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Akşener, yaptığı konuşmada, geçen yılın ocak ayından bu yana esnaf ziyareti yaptığını söyledi.

Dükkan dükkan gezdiğini belirten Akşener, "O dükkanların içine girdiğim zaman iktidar partisine sövmedim. Sadece milletimizin derdini dinledim. Sonra onu aldım grup konuşmalarıma koydum. Milletvekili arkadaşlarımız çözümler üretti." ifadesini kullandı.

Seçmenin kararını, siyasetçilerin projelerini dinledikten sonra vermesi gerektiğini vurgulayan Akşener, "Nasıl esnaf için müşterisi velinimetse siyasetçiler için de seçmen velinimet olacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Bir vatandaş darp raporu alarak şikayetçi oldu

Bu arada, Akşener'in ziyareti sırasında darbedildiğini iddia eden Can Özcan, Milas Devlet Hastanesinden darp raporu aldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olan Özcan, Meral Akşener'e, "Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz?" dediğini, bunun akabinde darbedildiğini ileri sürdü.

Kolundan tutarak ara sokağa götürenlerin, kendisine küfür ettiğini ve hakarete uğradığını da iddia eden Özcan, sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Haluk Bilginer
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Kocadağ Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Muğla'nın Milas ilçesinde esnafı ziyaret etti Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 16:44:22. #1.16#

title