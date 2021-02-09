İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "(Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözleri) Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir...
09.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:22
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "(Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözleri) Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "(Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözleri) Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir. Haddinizi bilin"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu