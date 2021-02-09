İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "(Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözleri) Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "(Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözleri) Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir...

09.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:22
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "(Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözleri) Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "(Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözleri) Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir. Haddinizi bilin"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Süleyman Soylu Leyla Şahin Usta Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Barış Manço Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ömer Ali Ozan Tufan Ersun Yanal Hakan Kutlu
Tüm Haberler İzmir Fırtına Twitter Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "(Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözleri) Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir... - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 10:22:30. #1.14#
title