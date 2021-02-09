İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "(Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözleri) Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "(Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözleri) Sayın Başbakan, siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir.