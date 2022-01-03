İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de metro temel atma töreninde konuştu Açıklaması

MERSİN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak." dedi.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer ilgililerin de katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Bu kalabalığı daha evvel toplayamayanlar vardı burada. Ne olacak şimdi? Eyvah eyvah. Yandık bundan sonrasında. Hakkınızı bize helal edin. Allah size karşı mahcup etmesin." diyen Akşener, zamlarla ilgili eleştirilerde bulundu.

Akşener, vatandaşların yılbaşı sonrası yapılan zamlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben tam 24 aydır il il, ilçe ilçe esnaf geziyorum. 81 ilin 79'unu tamamladım. Türkiye ağlıyor. Esnafıyla, işsiz genciyle, çiftçisiyle, besicisiyle, atanamayan öğretmeniyle, 3600 ek gösterge sözü verilip yerine getirilmemiş memuruyla ve kendi çocuğu işsizken 5 maaş alan danışmanları duyarak kahrolan bir Türkiye'yle karşı karşıyayız. Biz Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz bu yanlışlıkları yapmayacağız, kul hakkı yemeyeceğiz, yiyenlerin de kursağında kalmasını sağlayacağız."

Akşener, 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Mersin'e geldiğini ve referanduma karşı çalıştığını anlatarak, "Mersinli dinledi gereğini yaptı ama sonuç itibarıyla 'uçacağız, kaçacağız, aşacağız' denilen malum tek parti, tek adam sistemi, partili cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi. 2017'den 2018'e, 2018'den 2022'ye kadar gelirleriniz azaldı." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin hafızasını götürdünüz"

Akşener, mevcut sistemde bakanların "emir eri" olduğunu, müsteşarlık kavramının ortadan kalktığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin hafızası, devletin hafızası gitti. 'Beka beka' diyorlar. Bu ülkenin hafızasını götürdünüz. Bundan büyük beka sorunu mu olur? En büyük beka sorunu sizsiniz. Bugün eğer gencecik çocuklar gece oturup gündüz uyuyor, babasından harçlık almamak için onun gözüne görünmüyorsa bu tek adam sisteminin, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin sonucudur. 5 maaş alan danışmanlar utanmadan altıncıyı istiyorsa bu, tek adam sisteminin sonucudur. Kayırma, liyakatsizlik, yandaş kayırma ortadaysa, o senin çocuğun mülakatta 82 ile elenirken, 50 puan alan mülakatta geçip atanıyorsa bu ülkede çok büyük bir sorun var demektir. Bu sorunun da menşe ve sorumlusu bu tek adam sistemini çok isteyen sayın Erdoğan ve bu ucube sistemdir."

"Derhal seçim, hemen seçim diyoruz"

Akşener, milletin sesi olmak üzere 24 aydır sürdürdüğü gezilerinde AK Parti'li belediyeler eliyle şehirlerde, ilçelerde zenginler ve fakirlerin oluşturulduğunu öne sürerek, "Zenginler AK Parti'li, fukaralar her partili olmuş." ifadesini kullandı.

AK Parti'ye eleştirilerini sürdüren Akşener, şunları kaydetti:

"Biz işte bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Nasıl yıkacağız? 'Seçmen velinimettir' düsturunu el ele ortaya koyarak yıkacağız. Eğer rektörlerin, kaymakamların, ilçe, il veya büyükşehir belediye başkanlıklarının, valiliklerin özel kalemlerinden girip 'ağanın oğlu, ayısı olan, dayısı olanın' kızı oradan geçiyor, sonra da en yüksek ballı maaşlarla devlet memuru oluyor. Senin oğlun, senin kızın 92, 86'yla mülakatta eleniyorsa, bu ülkede çok önemli bir problem var demektir. Haksızlık, israf ve yolsuzluk problemi var demektir. Bunun sorumlusu da bu ucube sistemdir."

Erken seçim çağrısı yapan Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mersinli 'Sayın Erdoğan erken seçimi değil, derhal seçimi getir ve sandığa teslim ol' diyor. Mersinli burada Sayın Erdoğan. Mersinli burada ve bir mesaj veriyor. Millet ile ters düşe düşe, millet ile bilek güreşi yapa yapa ayakta kalan bir siyaset olmamıştır. Tencerenin devirmediği bir iktidar da olmamıştır. Kadınların tencere kaynatmakta problemi var. Kendileri çok tok olduğu için '2 domates al' diyorlar. Size '2 domates ye' diyen, size 'yarım simit ye' diyenlerin kendileri ne yiyor? İşte buna son vermek için bu harami düzeni helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle 'attaya göndermek' için derhal seçim, hemen seçim diyoruz."

Metro projesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de temeli atılan metro projesi hakkında bilgi verdi.

Mersin'in tarihi bir gün yaşadığını aktaran Seçer, şöyle konuştu:

"Mersin'de raylı sistemler döneminin başladığı bir gün. 35 kilometre raylı sistem. Eski Mezitli Belediyesi önünde başlayacak, eski otogarda bitecek, 13,4 kilometre. İkinci etap, Yenişehir Fuar Alanı'nda başlayacak üniversite, üniversite hastanesini ring yapacak 11 kilometrelik tramvay hattı. Üçüncü etap, birinci etabın son bulduğu doğu noktasından başlayıp Mersin Şehir Hastanesi ve yeni otogara kadar gidecek 10,5 kilometre. Toplamda 34,9 kilometrelik raylı sitemler dönemi Mersin'e hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer ve katılımcılar butona basarak temel attı.