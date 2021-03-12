İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Mardin'de ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mardin'in Midyat ve Ömerli ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Akşener, İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve partililerle ilk olarak Midyat'ta ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

Bir yıldır ülke genelindeki ziyaretlerinde iktidarı yermeyip partisini övmediğini, sadece esnafı dinlediğini belirten Akşener, Midyat esnafının durumunu ise biraz daha iyi gördüğünü kaydetti.

Daha sonra Ömerli ilçesine geçen Akşener, burada vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Tableti olmadığı için Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giremediğini belirten bir öğrenciyle sohbet eden Akşener, çocuğa tablet hediye edeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar