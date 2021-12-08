İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Akhisar ilçesinde esnaf ziyaretleri yaptı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Akhisar ilçesinde esnaf ziyaretleri yaptı.

Akhisar'da Şehit Murat Öztürk Caddesi'ndeki işletmeleri ziyaret eden Akşener, esnafla sohbet etti.

İl il, ilçe ilçe esnafı gezdiklerini, bu ziyaretlerde partisini övmediğini, oy istemediğini, propaganda yapmadığını dile getiren Akşener, iki yıldır esnaf ziyaretlerine devam ettiğini, seçmenin oyunu seçim döneminde istediklerini, bu ziyaretlerle sadece esnafın halini anlamaya çalıştığını söyledi.

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

Akşener'e 'Cumhurbaşkanı adayı mısınız?' diye soruldu, cevabı net oldu

Akşener'e "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" diye soruldu, cevabı net oldu

 Avrasya Araştırma'nın son seçim anketinde olmayan oldu: CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı

Avrasya Araştırma'nın son seçim anketinde olmayan oldu: CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı

 İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title