İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

AKHİSAR, MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Akhisar ilçesinde esnaf ziyaretleri yaptı.

Akhisar'da Şehit Murat Öztürk Caddesi'ndeki işletmeleri ziyaret eden Akşener, esnafla sohbet etti.

İl il, ilçe ilçe esnafı gezdiklerini, bu ziyaretlerde partisini övmediğini, oy istemediğini, propaganda yapmadığını dile getiren Akşener, iki yıldır esnaf ziyaretlerine devam ettiğini, seçmenin oyunu seçim döneminde istediklerini, bu ziyaretlerle sadece esnafın halini anlamaya çalıştığını söyledi.

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti.