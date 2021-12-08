İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Turgutlu'da Atatürk Bulvarı'ndaki işletmeleri ziyaret eden Akşener, esnafla sohbet etti.

İlçe ilçe, il il esnafı gezdiklerini, bu ziyaretlerde partisini övmediğini, propaganda yapmadığını dile getiren Akşener, "Tabii ki oylarınıza talibiz ama seçim zamanında. Benim buradaki amacım tamamen esnafa dikkat çekmek üzerine." dedi.

Bu sırada bir kişinin "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız ?" sorusuna Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim diye ilan ettim zaten" karşılığını verdi.

Bu sırada Akşener, yanına gelen SMA Tip 1 hastası 1 yaşındaki İrem Nur Çatko'nun annesi Ceylan Çatko ile görüştü. Çocuğunun her gün gözünün önünde tükendiğini dile getiren Çatko, tedavi konusunda Akşener'den yardım istedi. Akşener de İrem Nur'un tedavisinin takipçisi olacağını belirterek, konuyu TBMM gündemine de taşıyacağını ifade etti.

Akşener, daha sonra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret etti.

Turgutlu'daki temaslarının ardından Şehzadeler ilçesine geçen Akşener, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Akşener, kimseyi ayırmadan bütün vatandaşlara eşit yaklaştıklarını kaydederek, "Bize oylarınızı, projelerimiz ve çözümlerimiz üzerinden vereceksiniz. Rekabetimizi proje ve hizmet üzerinden yapacağız. Ben onların rahatını bozdum, rahatları bozulsun. Sizlerin rahat etmesi için ağaların rahatının bozulması lazım. Manisa'da, şu anda burada her kesimden insan var. Buradan sesleniyorum; eskisi gibi bizi birbirimizle dövüştürüp bizden oy alamayacaksınız." diye konuştu.

Akşener, daha sonra ilçe esnafını da ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

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AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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