İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manavgat'ta yanan alanda inceleme yaptı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınlarının kundaklama olup olmadığının araştırılarak, kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınlarının kundaklama olup olmadığının araştırılarak, kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.

Akşener, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle Gündoğdu Mahallesi'ndeki koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den brifing aldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Akşener, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Marmaris'ten Antalya'ya geldiklerini söyleyen Akşener, valiliklerin belediyeler ile koordineli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Yangın söndürme uçakları tartışmalarına değinen Akşener, "İki yangın bölgesinde aldığımız bilgi, arazöz ile itfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde uçak müdahalesinin daha etkili ve verimliği olduğu, ama helikopterlerle o derece sonuç alınamadığı." dedi.

Yangın nedeniyle mahallelerin yok olduğunu, evlerin yandığını dile getiren Akşener, böyle bir durumda herkesin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İktidarıyla, muhalefetiyle herkesin imkanlarını, enerjilerini birleştirmesi gerektiğini ifade eden Akşener, "Beraberliğe, birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Bunu bozmaya kalkışacak olanları kamuoyunda sonuna kadar kovalarım, haberleri olsun." diye konuştu.

Akşener, yanan ormanların yerine de bir santim bile beton yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Yangın olaylarının çıkış sebebinin de bir an evvel araştırılması gerektiğini belirten Akşener, "Bu yangınlarda kundaklayanlar var ise derhal kundaklama olup olmadığına bakılmalı, bu konuda kanaat varsa derhal kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu konuda şeffaf olunmalıdır. Orman yangınlarına sebep olan ya da olacaklarla ilgili derhal arkadaşlarımız kanun teklifi verecekler, terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar."

Akşener daha sonra Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'ne giderek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin