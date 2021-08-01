İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manavgat'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu (1)
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manavgat'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu (1)

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gündoğmuş İtfaiye İstasyonuna gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yetkililerden bilgi alması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANTALYA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Manavgat İlçesinde Gündoğmuş...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gündoğmuş İtfaiye İstasyonuna gelmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yetkililerden bilgi alması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANTALYA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Manavgat İlçesinde Gündoğmuş İtfaiye İstasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Manavgat İlçesinde Gündoğmuş İtfaiye İstasyonunda, ilçedeki yangına ilişkin bilgi aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manavgat'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu (1)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manavgat'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu (1)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manavgat'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu (1)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manavgat'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu (1)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manavgat'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manavgat'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu (1) - Haberler
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