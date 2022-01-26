İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kovid- 19'a yakalandı

19'a yakalandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüse (Kovid- 19) yakalandığını duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam."

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri