İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kovid- 19'a yakalandı - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kovid- 19'a yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kovid- 19'a yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüse (Kovid- 19) yakalandığını duyurdu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüse (Kovid- 19) yakalandığını duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam."


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meral Akşener, İYİ Parti, Twitter, Politika, Haber

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