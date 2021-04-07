İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya'da düşen uçağın şehit olan pilotu için başsağlığı diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için başsağlığı diledi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağımızın düştüğünü ve Yüzbaşımız Burak Genççelebi'nin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu