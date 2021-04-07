İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya'da düşen uçağın şehit olan pilotu için başsağlığı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya'da düşen uçağın şehit olan pilotu için başsağlığı diledi

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya'da düşen uçağın şehit olan pilotu için başsağlığı diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için başsağlığı diledi.

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için başsağlığı diledi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağımızın düştüğünü ve Yüzbaşımız Burak Genççelebi'nin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya'da düşen uçağın şehit olan pilotu için başsağlığı diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:16:56. #1.14#
title