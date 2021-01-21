İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kızılcahamam'da esnafı ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kızılcahamam'da esnafı ziyaret etti

21.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:38
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kızılcahamam'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, Kahramankazan ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Kızılcahamam'a geçti.

Esnafı ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Meral Akşener, kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İYİ Parti Lideri Akşener, daha sonra Türkiye'de 1980'den bu yana şehit olan askerleri temsilen künyelerin asılı olduğu "Şehit Ağacı"nı ziyaret ederek, dua okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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