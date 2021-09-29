İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek dua okudu

KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir merkez ve ilçelerinde esnaf ziyareti yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kırşehir Belediyesini ziyaretinin ardından Uzun Çarşı'ya geçen Akşener, esnafı gezdi.

Esnaf temsilcileri, burada Akşener'e plaket takdim etti.

Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'ndaki mezarlarına ziyarette bulunan Akşener, karanfil bıraktı ve dua okudu.

Mucur'a geçen Akşener, ilçe merkezinde ziyaret ettiği esnafın orunlarını dinledi.

Akşener, girdiği bir kuruyemiş dükkanında karşılaştığı küçük kıza küpesini ve rozetini hediye etti.

Meral Akşener ilçeden ayrılırken partililerin "Başbakan Meral" sloganı attığı sırada bir kişi, bazı partililerin bozkurt işareti yapmasına tepki gösterdi.