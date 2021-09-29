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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçmenin, siyasetçi için velinimet olduğunu belirterek, "Çok uzun zamandır seçmen, millet, velinimet olmaktan çıktı.

KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçmenin, siyasetçi için velinimet olduğunu belirterek, "Çok uzun zamandır seçmen, millet, velinimet olmaktan çıktı. Şimdi el ele vereceğiz, seçmen ve bu millet velinimet olacak." dedi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Esnaf ziyareti sırasında sorunlarını anlatan bir vatandaş, kendisinden başbakan olarak sorunları çözmesini istediklerini söyledi.

Sokakta bulunan partililer de "Başbakan Meral" sloganı attı.

Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, Akşener'e, sadece esnafı ziyaret etmesi nedeniyle serzenişte bulunarak, kendilerini de dinlemesini istedi.

Meral Akşener, daha sonra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye girişinde vatandaşlara hitap eden Akşener, 20 Ocak 2020'den beri yaklaşık 20 aydır Türkiye'yi gezerek, yurttaşlarla bir araya geldiğini anımsattı.

Esnaf ve besiciden üreticiye, kadından işsiz gence kadar herkesle bu ziyaretlerde karşılaştığını belirten Akşener, çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Akşener, "Biz, sizin sesiniz olmak üzere buradayız. Esnaf için müşteri velinimettir. Seçmen de siyasetçi için velinimettir. Çok uzun zamandır seçmen, millet, velinimet olmaktan çıktı. Şimdi el ele vereceğiz, seçmen ve bu millet velinimet olacak. Benim geldiğim gibi bütün ağaları buraya getireceksiniz. El ele tutuşacağız sizinle, seçmeni birlikte velinimet haline getireceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından bir gazetecinin, Kaman ilçesinde "Başbakan Meral" sloganı atılmasını nasıl karşıladığını sorması üzerine Akşener, "Memnun oldum." yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Haberler
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