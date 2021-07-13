İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum"
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tunceli'de ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum.

Tunceli'de ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP'nin Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programları kapsamında Tunceli'ye geçti. İlk olarak Pertek ilçesini ziyaret eden ve esnaflarla bir araya gelen Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sorulan soru cevapladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamasında, "Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP'nin Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamız son derece ayıp olur" diye konuştu.

Kendisiyle alakalı konuşabileceğini dile getiren Akşener, "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olan bir kişi var. Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan. Aday ilan eden kimdir. Bahçeli. Şimdi bir şey yapılıyor, düzenli olarak millet ittifakının adayı kimdir konusu çok merak ediliyor. Siz basın mensupları da haklı olarak çok merak ediyorsunuz. O kadar basit bir şey ki, bu. Millet ittifakı kaç kişiden oluşuyor, İki kişiden. Biz 31 Mart'ta CHP ve İYİ Parti ittifak yaptık bunun neticesinde biz İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana'yı kazandık. Bu belediye başkanları kimindi. Elbette CHP'nin belediye başkan adaylarıdır. Millet ittifakını kurduğumuz için aynı zamanda millet ittifakının da adaylarıdır. Tekrar söylüyorum CHP'nin aday gösterdiği bizim de destek gösterdiğimiz kişilerdir. Çok ilginç bir biçimde iki belediye bakanımızın anket şirketleri tarafından düzenli olarak onların isimlerinin sorgulandığını gördük. Sayın Kılıçdaroğlu ve benim de o arada sorulduğumuzu gördük. Bütün bu resmin içinde hepinize çok merak ettiğiniz için ben çıktım bir şey söyledim dedim ki, biz bu ucube sistemden sayın Erdoğan meselesi değil, bu partili cumhurbaşkanlığı sandalyesine kim oturursa otursun aynı bu gelinen nokta gibi olur" diye konuştu.

Partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduklarını dile getiren Akşener, "İttifakımız da bu yöndendir. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmanın yolu Cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. O nedenle iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. Bunun yolunda Türkiye'nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım dedim. Biz 24 Haziran'da CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak gittik ama 31 Mart'a sadece CHP ve İYİ Parti olarak gittik. Millet ittifakı nasıl olacak, biliyor muyuz, hayır. Kimler dahil olacak, biliyor muyuz, hayır. Sadece bilinen iki parti var 31 Mart'ı başarmışız. 31 Mart önemli bir projedir. İstanbul ve Ankara'nın alınamaz denilen iki şehrin alındığı bir projedir. Şimdi ne var, millet ittifakı kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz. Ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak bilmiyorum. Bu telaşı anlayabilmiş değilim ben. Biz Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin Genel Başkanları aday mıdır değil midir ben bilmiyorum, sonra Belediye Başkanlarımız aday olacak mı bilmiyoruz" şeklinde konmuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum" - Haberler
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