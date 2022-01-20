İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Kara Ocak Katliamı" şehitlerini andı - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Kara Ocak Katliamı" şehitlerini andı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri andı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri andı.

Akşener, Twitter hesabından, "20Yanvar" etiketi ve görsellerle birlikte yaptığı paylaşımda, "Kara bir gün olarak hafızalarımıza kazınan 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü'de gerçekleştirdiği insanlığa sığmayan katliamda bağımsızlıkları uğruna şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

Meral Akşener, İYİ Parti, Şehit, Ocak, Güncel, Haber

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