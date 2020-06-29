İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, KAMU-DER heyetini kabul etti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) Genel Başkanı Cevdet Baştuğ ve beraberindekilerle görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) Genel Başkanı Cevdet Baştuğ ve beraberindekilerle görüştü. İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan Baştuğ ve beraberindekileri makamında kabul etti. Kaynak: AA