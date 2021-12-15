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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulundu
AA / İzzet Mazı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Akşener, Afşin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, esnaf gezileri sayesinde sorun ve talepleri dinleme imkanı bulduğunu, o yüzden bu ziyaretleri önemsediğini söyledi. Türkiye'de bazı şeylerin yanlış gittiğini ifade eden Akşener, mevcut düzeni değiştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafla da bir araya gelen Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti. 650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Akşener, bunun üzerine, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et." diyerek iş yerinden ayrıldı.

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AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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