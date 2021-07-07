İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "İnternet hızlandıkça ekonomi büyüyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dünya Bankası raporlarına göre internet hızındaki yüzde 10'luk bir artış, ekonomide yüzde 1,3'lük bir büyüme demek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dünya Bankası raporlarına göre internet hızındaki yüzde 10'luk bir artış, ekonomide yüzde 1,3'lük bir büyüme demek. Yani, internet hızlandıkça ekonomi büyüyor" dedi.

Akşener, dijital çağın hızla ilerlediğine de işaret ederek, "Doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak, doğru kararlar alarak, dünyanın gerisinde kalmamak artık ülkeler için kritik önem taşıyor. Çünkü, bu değişimleri sonradan yakalamaya çalışmanın maliyeti artık çok yüksek. Son 20 yılda 3G'den 5G'ye hızlı geçişimizin nedeni veri hızındaki artış ihtiyacıdır. 3G ile iki saatlik bir filmi indirmek 26 saat sürüyordu. 4G ile bu süre 6 dakikaya indi. Ama 5G bunu 3,6 saniyeye indirmeyi vadediyor. Peki, Türkiye bu hızın neresinde? Çok uzak değil, 2025 yılında 5G bağlantı sayısının ülke nüfuslarına oranı Japonya'da yüzde 83, Kore'de yüzde 71, ABD'de yüzde 55, Fransa'da yüzde 47, Çin'de ve Rusya'da ise yüzde 32 olacak. Peki Türkiye için beklenti ne kadar? Sadece yüzde 13. Belli ki yeniliklere yetişemiyoruz, peki mevcut internetimiz ucuz mu? Hayır, tam tersine. Gelişmiş ülkelerin vatandaşları, internete gelirlerinin yüzde 0.5 ila yüzde 1.5'ğunu ödüyorlar. Bizse bu yavaş internete bile gelirimizin yüzde 2'sini ödüyoruz. Mesela bir Portekizli ile bir Türk vatandaşı internete gelirine göre aynı oranda para ödese de, Portekizli 5 kat daha hızlı internet kullanıyor. Peki bunları neden anlatıyorum? Mesela hala iç karışıklıklarla uğraşan Ukrayna'daki bir genç bir oyunu 20 dakikada indirebiliyorken, bu sürenin Türkiye'de 40 dakika olması çok mu fark ediyor? Evet, gerçekten çok fark ediyor. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki internet hızıyla ekonomik büyüme arasında çok yakın bir ilişki var. Dünya Bankası raporlarına göre internet hızındaki yüzde 10'luk bir artış ekonomide yüzde 1,3'lük bir büyüme demek. Yani, internet hızlandıkça ekonomi büyüyor. İstihdamın da internetle yakından bir ilişkisi var. Yapılan bir çalışma, internete erişim ve internet hızı arttıkça istihdam oranının da yüzde 1,8 oranında artacağını gösteriyor. Yani, internete erişebilmek ve hızlı bir internet kullanmak, başta iş bulma ve beceri geliştirme imkanlarını artırdığından istihdama olumlu bir katkıda bulunuyor" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı