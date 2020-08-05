İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in programında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in programında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in programında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nevşehir'de partililer ile bir araya geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de düzenlediği gezi ve inceleme programının sonunda partililer ile akşam...

05.08.2020 21:48 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:16

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in programında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nevşehir'de partililer ile bir araya geldi

NEVŞEHİR - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de düzenlediği gezi ve inceleme programının sonunda partililer ile akşam yemeğinde bir araya gelirken düzenlenen yemekte davetlilerin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah saatlerinde başladığı Nevşehir programı kapsamında İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeği ile sona erdirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı yemek programında partililerin korona virüs ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları objektiflere takılırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener burada yaptığı konuşmada, " Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Çok uzun bir yolculuğu birlikte, beraber büyük bedeller ödeyerek önemli mesafeler aldık. En büyük yıkılmaz armada denilen iktidarın en güçlü olduğu bir dönemde bana dediniz ki düş önümüze birlikte bir siyasi organizasyon kuralım, bir siyasi parti kuralım dediniz. Türkiye'nin iyiliğe, Türkiye'nin nefes almaya ihtiyacı var. Bunu ancak bizler yapabiliriz dediniz. ve bu yolculuğa birlikte çıktık. Birer birer, tek tek ben ne yaşadıklarınızı biliyorum. Şimdi gençler var aramızda. Bu ülkeye nasıl bir güzellik getireceğimizi hepimiz göreceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in programında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Dünya
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var Dünya
Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Güncel
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum Dünya
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Vakaların arttığı şu günlerde olacak iş değil! İYİ Parti'nin programında maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı
Vakaların arttığı şu günlerde olacak iş değil! İYİ Parti'nin programında maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı
Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor
Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını '66' ile değiştirdi
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir korucu şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir korucu şehit oldu
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mehmet Han Murat Kurum Yaşar Güler Mustafa Şentop
Magazin Alişan Beyonce Müjde Ar Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Daha Fazla Liman Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in programında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 22:45:26. #1.14#
title