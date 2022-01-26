İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı

AA, Esin Işık - Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Test sonucunu Twitter paylaşımı ile duyuran Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadelerini kullandı.

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

Meral Akşener, İYİ Parti, Twitter, Politika, Haber

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