İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kabulleri
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kabulleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu'nu kabul etti.

24.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:46
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kabulleri

İYİ Parti Genel Başkanı , Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu'nu kabul etti.

Bozoğlu, Akşener'in makamındaki görüşmede, iklim değişikliği sorunlarını anlattığı kitabını hediye etti.

Akşener, ayrıca Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek, sektörün sorunları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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