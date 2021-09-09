İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İlkadım, Bafra ve Atakum ilçelerini ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İlkadım, Bafra ve Atakum ilçelerini ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un İlkadım, Bafra ve Atakum ilçelerini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un İlkadım, Bafra ve Atakum ilçelerini ziyaret etti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Akşener, burada basın mensuplarının Samsun ile ilgili sorularını yanıtladı.

Samsun'un ekonomik gelir düzeyinin diğer şehirlere göre daha iyi olduğunu belirten Akşener, "Özellikle ilçelerini daha ortalamanın üstünde biliriz, öyle bakarız, inanırız. Bu inancımızın doğru olmadığını gördüm. Çünkü gelir seviyesi çok düşmüş. İşsiz genç sayısında çok büyük bir artış gördüm. Çiftçinin feryadı da diğer şehirlerde olan gibi. Burada onu beklemiyordum. Özellikle besicilerin feryatları yüksekti. Esnaf kendini toparlamaya çalışıyor. Her mamulün fiyatlarının arttığını ve o yüzden sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Ben hiçbir yerde iktidar partisini yermiyorum. Başka bir partiyi yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Propaganda yapmıyorum. Ziyaretlerim de dert sahibi insanlara çözüm üretebilmek için bir yol oluşturmak amaçlı." dedi.

İlkadım Belediyesini ve çalışmalarını takip ettiğini aktaran Akşener, Necattin Demirtaş'ın hizmetlerinden memnun olduğunu kaydetti.

Konuşmasının ardından Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla sohbet etti.

Bafra ilçesine geçen Akşener, buradaki esnaf ziyaretinin ardından partisinin önündeki konuşmasında vatandaşları selamladı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi de makamında ziyaret eden Akşener, fincan takımı hediye etti.

Deveci de Atakumlu kadınların ürettiği çeşitli hediyelikleri takdim etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İlkadım, Bafra ve Atakum ilçelerini ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İlkadım, Bafra ve Atakum ilçelerini ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İlkadım, Bafra ve Atakum ilçelerini ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İlkadım, Bafra ve Atakum ilçelerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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