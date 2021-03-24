İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam ile görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam ile görüştü

24.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:57
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Gündemdeki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmeye, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ile Genel Sekreter Uğur Poyraz da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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