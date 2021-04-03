İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hakkari'de esnafı ziyaret etti Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hakkari'de esnafı ziyaret etti Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hakkari'de esnafı ziyaret etti Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hakkari'nin ve kentte yaşayan insanların dertlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hakkari'nin ve kentte yaşayan insanların dertlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Bazı programları dolayısıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Akşener, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Akşener, ziyaretler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 aydır birçok ilçede esnafı ziyaret ettiğini söyledi. Ziyaretlerde edindiği sorunları çarşamba günü yapacağı konuşmasına ekleyeceğini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Ben Meclis'te gurubu olan bir siyasi partinin genel başkanıyım. Öncelikle sizi dinleyip, size dikkati çekmek durumundayım. İktidarı bu konuda uyarıp, rekabeti başlatmak durumundayım. Esnaf için müşteri velinimettir. Çok uzun zamandır seçmen velinimet olmaktan çıktı. Sonuç itibarıyla burada bizi yönetenleri, sizlerin dertlerine dikkati çekmek üzere sürekli uyarmaya çalışıyoruz. Şu anda esnaf konuşulmaya başlandı ama maalesef bir yıl sonra konuşulmaya başlandı. Buralara çok gidip geldim ama uzun zamandır da gelememiştim. Yüksekova'yı çok değişmiş buldum. İnsanlarını ve gençlerini geçmişe göre çok farklı buldum. Dolayısıyla daha sık gelmemiz gerektiğini gördüm. Viranşehir neyse Yüksekova'da o dur. Gaziosmanpaşa'da neyle karşılaşmışsam, burada da onu gördüm. Gümrük kapısı, genç işsizlik, ticaretin sekteye uğraması gibi sorunları gündeme getireceğim."

Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Akşener, yanına gelen çocuklarla da vakit geçirerek tablet sözü verdi. Yüksekova ziyaretlerinin ardından partisinin genel başkanvekili Lütfü Türkkan ve partililerle Hakkari'ye geçen Akşener, burada da esnafla buluştu.

Akşener, esnafın şikayetlerini, sorunlarını kamuoyu üstünden iktidara ulaştıracaklarını belirterek "İşsiz genç çok fazla, ona dikkati çekeceğiz. Dedikodu sistemin dışına çıkıp, Hakkarilinin, Hakkarili gencin, kadının, esnafın, Hakkarili korucunun, emeklinin, çiftçinin derdinin ne olduğunu kamuoyuyla paylaşacağız ve dikkati buraya çekeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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