İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifi heyetini kabul etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifi heyetini kabul etti

15.03.2021 21:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:45

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifi heyeti ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifi heyeti ile görüştü.

Kooperatifin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 11 yöneticiden oluşan heyet, Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Heyet üyeleri, Akşener'e bir televizyon programında, yoğunluğundan dolayı torununun kendisine hasret kaldığını söylediğini hatırlatarak, Akşener'i tasvir ettikleri örme bebeği sundu.

Kooperatif üyeleri, kendi yörelerine özgü çeşitli el işlerini de Akşener'e hediye etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifi heyetini kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifi heyetini kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifi heyetini kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifi heyetini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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