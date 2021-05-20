İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gazetecilerin sorularını cevapladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere ilçesinde taş ocağı açılması planlanan bölgede bekleyen kadınlarla görüştü, yaşadıklarını, taleplerini dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere ilçesinde taş ocağı açılması planlanan bölgede bekleyen kadınlarla görüştü, yaşadıklarını, taleplerini dinledi.

Köylerinde taş ocağı açılmasını istemediklerini, buradan gidecek başka yerleri olmadığını anlatan kadınlarla bir süre sohbet eden Akşener, kadınlardan seslerini duyurmaya devam etmelerini istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de köylerine taş ocağı yapılmasını istemeyen kadınlarla görüştü:

Meral Akşener, vatandaşlarla görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, bir gazetecinin, "İYİ Parti olarak İkizdere'de dozerlerin önünde duracak mısınız? Milletvekilleriniz, diğer partilerle birlikte destek verecek mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Benim açımdan bir sorun yok. Ben milletvekili değilim biliyorsunuz. Dolayısı ile Meclisteki arkadaşlarımızın çalışmalarını ben bünyenin içinde yer almadığım için arkadaşlarımızla ortaklaşarak bir sistem kuruyoruz. Onlarla bir araya geleceğiz. Mecliste SP milletvekili var. Saadet Partisi'nden ya da diğer siyasi partilerden böyle bir talep var mı? (Danışmanı böyle talep gelmedi) Bu teklifin muhtemelen karşılığı olur. Böyle bir karar verildiğinde zaten milletvekilleri nöbetleşe gelir, ona kimse 'hayır' diyemez. Benim ilk defa bilgim oldu. Arkadaş Grup Başkanvekilimiz, partimizin yetkilileri ile geziyorum ki onun ayak ayak giden bir sistemi var, elimizden geleni yaparız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesine ilişkin bir soru üzerine Akşener, "Benim için ilginç olanı şu. Akademi dünyasından gelen bir insanın ben, senelerce inkılap tarihi bölüm başkanlığından siyasete başladım. Senelerce rejimleri anlattım öğrencilerime. Son dönemde, son 20-25 yılda bir gelenek oluştu, bu çok ciddi bir bilimsel tartışma konusu. Sultancıl yönetimler deniyor bunun adına." dedi.

Akşener, sultancıl yönetimler meselesini 5 yıldır konuştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suntancıl yönetim, anlayış ne demek? Mesela Macaristan'da Orban'ın ki, Putin gibi, efendim Trump gibi, Biden ne olacak bilmediğimizi için henüz kendisi ile ilgili bir fikre sahip değiliz, bir şey diyemeyeceğim. Macron gibi uluslararası ilişkileri, iç siyasetin öznesi yapan ve seçim kazanabilmek için bilumum değerlerin içine böyle şırak diye tüküren bir anlayış bu. Bu sandalyeyi muhafaza için bunun şimdiki adı popülist diktatörler. Ben diktatör adını hiç sevmiyorum. Onun için sultancıl yönetim, bilimsel adı da bu. Şimdi Netanyahu aynı. Netanyahu'nun Filistin'e yaptıkları ile alakalı değil benim söylediğim. O sandığı muhafaza etme açısından. İstanbul seçimlerinde benzeri yapılmadı mı? Bu bir anlayış ama bu sayın Erdoğan'ın çok gücüne gitti. 'Zavallı' dedi. Zavallılığın ne olduğunu dün akşam söyledim. Filistin'in bir çok yerini gösteremeyeceğimi söyledi. Ben tarih doktoralıyım. Filistin'i, Filistin'in kuruluşunu, Siyonizmi okuturum arkadaşa gerekirse ama en önemlisi Filistin haritadaki yerini biz Mescid-i Aksa'dan biliriz."

"İnsanların inançları üzerinden itilip kakılmasından bıktık usandık artık." ifadesini kullanan Akşener, "Bana geçmez, ben yemem. Bu ülkede Sayın Yavaş ile ikimizi Çin elçisi tehdit etti. Bu kabadayı arkadaşımız, kabadayılığı iyi anlamda söyledim. Delikanlı Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı yaptığı ülkenin bir partisinin genel başkanı, başkentinin belediye başkanı tehdit edildi, bir başka ülkenin elçisi tarafından. Ne yaptı? Çay içirdi elçiye. Dolayısıyla güzel 250 bin liralık tazminat davası açmış, demek ki miktar oymuş." diye konuştu.

Akşener, İyidere ilçesinde bazı vatandaşlarla çay bahçesine girerek bir süre çay topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu