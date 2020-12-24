İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'u kabul etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'u kabul etti

24.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:30
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'u kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette Ali Koç, Akşener'e üzerinde "Meral Akşener" isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

Görüşmede, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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