İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ardahan'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İYİ Parti İl Başkanı Taşkın Polat ve partililerle, Kongre Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Akşener, ziyarette yaptığı konuşmada, bütün il ve ilçeleri gezerek siyaset yapmadan esnafın dertlerini dinlemeye çalıştığını söyledi.

Siyasetçinin görevinin hizmet olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Bizim ittifakımız (Millet İttifakı) daha rasyonel, daha gerçekçi bir ittifak. Sizin problemlerinizi dinlemek için bu saatte buradayız. Burada şöyle bir sonuç çıkıyor, 'Ben senin için ölürüm' demiyoruz. Ama biz sizin taleplerinize, yani seçmenin taleplerine uygun tavır koyuyoruz. Bizde demokrasi var. Bizim arkadaşlarımız liderlerinden korkmuyor. Yani demokrasiye uygun, belediye başkanından milletvekiline kadar herkes bağımsız."