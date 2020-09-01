İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

01.09.2020 21:34 | Son Güncelleme: 01.09.2020 21:40

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerinde iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

Kütahya kent merkezindeki bir çay bahçesinde partililerle buluşan Akşener, burada yaptığı konuşmada, vatandaşla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ziyaretleri sırasında vatandaşların sorunlarını dinlediğini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gerçek gündeminde durmamız lazım.' dedik. Esnafa ilk defa biz dikkati çektik. İlçeleri gezmeye başladık. İlçeler küçük olduğu için köylüyle, çiftçiyle, tencere kaynatamayan kadınla da işsiz gençle de karşılaştık. Bunları anlatmaya, konuşmaya başladık ve çok hayırlı bir mesele oldu.

Kendimize aşırı dikkat ederek tekrar Anadolu'yu dolaşmaya başladık. Ama bu defa bir şey yaptık. O da AK Parti'nin ve ortaklarının yüzde 70'lere varan oy aldığı ilçelerimizden başladık. Nevşehir'e, Kırıkkale'ye, Çorum'a, Aksaray'a gittik. Bugün Kütahya'dayız. İstanbul'da Üsküdar'a, Pendik'e gittik ve Bilecik'e gideceğim."

Ziyaretlerin ardından partisinin Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk ve Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı, Akşener'e hediye takdim etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti

Kaynak: AA

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