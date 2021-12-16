İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2)

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in esnafın sorunlarını dinlemesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in askıda döner için bağışta bulunması KİLİS - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir esnafın işlerinin iyi olmadığını söylemesi üzerine işletmede "askıda döner" uygulaması başlatılmasını önerdi ve bir miktar bağışta bulundu.