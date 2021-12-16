İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2)
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in esnafın sorunlarını dinlemesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in askıda döner için bağışta bulunması KİLİS - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir esnafın işlerinin iyi olmadığını söylemesi üzerine...
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in esnafın sorunlarını dinlemesi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in askıda döner için bağışta bulunması KİLİS - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir esnafın işlerinin iyi olmadığını söylemesi üzerine işletmede "askıda döner" uygulaması başlatılmasını önerdi ve bir miktar bağışta bulundu.