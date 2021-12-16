İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2)

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in esnafın sorunlarını dinlemesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in askıda döner için bağışta bulunması KİLİS - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir esnafın işlerinin iyi olmadığını söylemesi üzerine...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in esnafın sorunlarını dinlemesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in askıda döner için bağışta bulunması KİLİS - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir esnafın işlerinin iyi olmadığını söylemesi üzerine işletmede "askıda döner" uygulaması başlatılmasını önerdi ve bir miktar bağışta bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2)

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2)

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2)

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title