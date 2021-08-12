İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzurum'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'un Horasan ve Pasinler ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'un Horasan ve Pasinler ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Meral Akşener, çeşitli ziyaretler için geldiği Erzurum'da, Horasan ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Akşener, ilçede girdiği bir restoranda esnafın işlerinin iyi olmadığını söylemesi üzerine, destek olmak amacıyla bir miktar dürüm tavuk döner satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

İlçede vatandaşlarla da sohbet eden Akşener, kendisini karşılamaya gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Pasinler ilçesine geçen Akşener, ilçe girişinde partisinin ilçe kadın kolları teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti, bir partilinin kendisine yazdığı şiiri dinledi. Akşener, esnafı ziyaret ettikten sonra bir çay ocağında muhtarlarla buluştu. Burada kendisine Erzurum'a özgü çay içme şekli olan "kıtlama şekerle çay içme" teklifinde bulunulan Akşener, şeker kullanmadığı için çayını sade içti.

Akşener'e ziyaretlerinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar ve partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf