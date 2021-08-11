İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine Erzincan'da devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine Erzincan'da devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı. Ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulunan Akşener, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişmesi gerektiğini savunarak, "Çünkü iyi gitmiyor. İyi gitmiyor. O nedenle öncelikle sistem sorunumuz var bizim. İnsanlar meselesi değil. Kimse kimsenin düşmanı değil" dedi.

Ülkedeki mültecilerle ilgili soru üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Bir taraf ensar diye alkışlıyor, bir taraf çocuğu işsiz kaldığı için, kendi işsiz kaldığı için, bazı güvenlik sorunları yaşandığı için endişeli. Bakın düşmanlığa evrilmedi henüz; endişeli. Şimdi ne yapmak gerekiyor. Suriyeliler ile ile ilgili. Beşar Esad göndermeye çalışıldı, edildi, gitmedi. Demek ki ne yapmak lazım, 2 yıl evvel ben söyledim. Gönder beni kardeşim, sen konuşamıyorsan ben gideyim. Beşar Esad'la insanlarını asmadan kesmeden alsın. Biz de ona garantör olalım. İnsanları oraya gitsinler, memleketlerinde insanlar yaşamaya devam etsinler. Onda herkes böyle kulağının üstüne yattı. Şimdi nüfus ile ilgili. Bakın ikincisi demografi ile alakalı yarın sorun yaşayacağız. Nüfusun değişmesi ile ilgili. Şimdi beka olup olmadığına kendiniz karar verin. Şimdi üçüncü bir şey de kriminal, entegrasyonel hiçbir çalışma yok. 5 yaşında gelmiş bir çocuk şuan da 15 yaşında. 10 yaşında gelen 20 yaşında, burada doğan çocuklar var. ve bu çocukların okuldu, şuydu buydu gelecekti vesaire 'ensar' deyip alkışlayanların yaptığı hiçbir şey yok. Entegrasyona yönelik yaptığı bir şey yok."

AFGAN MESELESİ

Afgan meselesine değine Akşener, "İddia şu; ben henüz bunu bilmiyorum. Ama basında yayında okuduğumuz iddia. Amerikan kaynaklarında basın yayın da tercüme edilerek yayınlanmış bir iddia. Biden ile Sayın Erdoğan'ın yaptığı anlaşmanın neticesi olarak Taliban'a karşı Amerika'nın yanında yer almış Afganlıların Türkiye'ye getirildiğine dair bir iddia var. Bakın bu bir iddia. Bu iddianın doğru olup olmadığını açıklayacak olan iktidardır ve açıklamalıdır. Afganlılar yıllardır İran'a çalışmaya gelir. Sonra da giderler. Düğün parası biriktirmek için gelirler, sonra da giderler. İran sınırı açtı. Bizim sınırda hiçbir şey yok. Arabalara doldurulup çeşitli yerlerde bu insanlar arabadan, yani kamyondan dökülüyor sanki. Böyle buğday atar gibi dökülüyor bu insanlar. İşte bununla beraber hepsini bir araya koyduğumuz zaman Türkiye'ye yönelik elbette yani hiç itişme kakışmanın olabilme ihtimali dahi beka ile alakalıdır. Bir demografinin değişmesi, iki beka ile ilgili elbette bir sorun olabilecektir. Olacaktır. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bu da nedir şeffaflıktır. Açık bilgidir. Doğru bilgidir. Şimdi komplo teorileri, tevatürler hepinizin gardınızı almanıza neden olur" ifadelerini kullandı.

(Emin Ferhat Sevilir/İHA)

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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