İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu heyetini kabul etti
AA, Mümin Altaş - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyeti kabul etti.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyeti kabul etti.
İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre parti genel merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
AA / Mümin Altaş - Politika