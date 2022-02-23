İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu heyetini kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu heyetini kabul etti

AA, Mümin Altaş - Politika
 - Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu heyetini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre parti genel merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu heyetini kabul etti

AA / Mümin Altaş - Politika

Meral Akşener, İYİ Parti, EYT, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title