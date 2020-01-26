İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elazığ'da
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elazığ'da

Arama çalışmalarından görüntü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bölgede incelemede bulunması Eşyaların kamyona yüklenmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazına gelerek...

26.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:12
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elazığ'da

Arama çalışmalarından görüntü

İYİ Parti Genel Başkanı 'in bölgede incelemede bulunması

Eşyaların kamyona yüklenmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elazığ'da
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