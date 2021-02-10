İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de bazı ziyaretlerde bulundu.

Partililer tarafından D-100 kara yolu Kaynaşlı polis uygulama noktasında karşılanan Akşener, daha sonra Akçakoca ilçesinde esnafı ziyaret ederek işletme sahipleriyle görüştü. Partisinin başlattığı "Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifleri" projesi kapsamında kentte faaliyete geçen şubeyi ziyaret eden Akşener, yetkililerden bilgi aldı.

Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun hemen her şehrine gidip ilçelerdeki esnafı ziyaret ettiğini söyledi. Esnafın türlü sıkıntıları olduğunu anlatan Akşener, "Kiralar pahalı, stopaj çok yüksek, cumartesi ve pazar günleri dükkanların kapanması müthiş bir kaygı yaratmış durumda. Akçakoca'da yine fındık fiyatlarının çok düşük kaldığı, gübre ve diğer girdilerdeki artışların çok büyük olduğuna dair sıkıntılarla karşılaştık. Esnafımızın, çiftçimizin, işsiz gencimizin, tencere kaynatma konusunda sorunu olan kadınlarımızın sesi olmak üzere bir çalışmamız var. Bu çalışmayı bugün Düzce'de yürütüyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin uzay alanındaki hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'na ilişkin görüşlerini sorması üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Gördüğüm kadarıyla yap-işlet-devret modeli var işin içinde. Elbette Türkiye'nin uzay çalışmalarında bulunması, onun teknolojisiyle ilgili çalışma yapılması şarttır ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında gördüğüm bakış açısı hala aynı. İstanbul Tüneli'nin, Marmaray'ın, köprülerin yapılmasıyla ilgili hangi bakış açısıyla konuşuyorsa aynısını Uzay Programı'yla ilgili konuşurken gördüm. İlginç olanı bu, gerçekten enteresandı. Millet aç, dertlerinin konuşulması lazım. Elbette uzayla ilgili çalışma yapılabilir ama takdimini çok sorunlu buldum."

Akşener, daha sonra Gölyaka ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyaretlerinde alışveriş de yapan Akşener, temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever