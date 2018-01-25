İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Düzce'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Genel Başkan Akşener, törende yaptığı konuşmada, İYİ Parti olarak her kesimi kucakladıklarını belirtti.

Konuşmasında Afrin Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, "Fırat'ın batısı yetmez, Fırat'ın doğusu için de bir hazırlık yapın" diyerek, şunları aktardı:

"Ordumuz bu ülkenin şerefini kurtarıyor, bu milletin şerefini kurtarıyor. Arkadan, yandan Amerika'yla, Rusya'yla olmaz, Esad ile birebir müzakereyi başlatın. Bunu her yerde hatırlatmaya devam edeceğiz."

Akşener, konuşmasının ardından partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Açılış sonrası, İstanbul Caddesi ve Gaziantep Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Akşener, biri süre esnaflarla sohbet etti.

Akşener, ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.