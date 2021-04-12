İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı esnafına geçmiş olsun ziyareti Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı esnafına geçmiş olsun ziyareti Açıklaması

Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı esnafına geçmiş olsun ziyareti Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı esnafının mağduriyetinin giderilmesi için üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı esnafının mağduriyetinin giderilmesi için üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını söyledi.

Akşener, Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi Kasaplar Çarşısı'nda geçen hafta çıkan yangında iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret etti, sorunları dinleyerek olayla ilgili vatandaşlardan bilgi aldı.

Ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Akşener, olay yerine, hasar gören 14 iş yeri sahibi ve çalışanlarının sorunlarını anlamak, mağdur olanların taleplerini dinlemek için geldiğini belirtti.

Esnafın çok somut ve dürüst bir biçimde önerilerde bulunduğunu ifade eden Akşener, kendisinin de bu öneriler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler yaparak mağdur olanları bilgilendireceğini aktardı.

Muhalefet partilerinin görevinin milletin avukatlığını yapmak olduğunu söyleyen Akşener, şunları kaydetti:

"İktidar partilerinin işi çoktur, bizimse zamanımız vardır. Bu, hizmetin içinde yer almadığımız için eksiği gediği görüp iktidara iletmekle ilgili bir görevdir. Bu görevi yapmak için buradayız. Arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin çok hızlı bir biçimde giderilmesi, uzamaması için buradayız. Bir arkadaşımızın yanında 8 kişi çalışıyormuş. Bir dürümcüde 50 kişi çalışıyormuş. Dolayısıyla bu mağduriyetlerin çok daha geniş olduğu ortaya çıkıyor. Bunların giderilmesi için bir muhalefet partisi lideri olarak benim üzerime ne düşüyorsa onu yapmak ve yerinde öğrenmek için geldim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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